Александров: рассчитывал, что меня позовут в молодёжку. Я получил огромный шанс

Нападающий Никита Александров поделился впечатлениями от пребывания в молодёжной сборной России, которая готовится к суперсерии. В настоящий момент хоккеист выступает в Главной юниорской лиге Квебека.



«Сегодня познакомился с главным тренером и командой. У меня было две игры подряд, Валерий Николаевич Брагин сказал отдохнуть сегодня, поэтому я не тренировался, смотрел за тренировкой с трибуны. О чём говорили? Тренер объяснил, на что обратить внимание в игре, как нужно действовать.



Из сборной знаю ребят, против которых играю в QMJHL — Хованова, Завгороднего и Соколова. Ещё знаю Василия Подколзина, с ним я познакомился во время драфта НХЛ, мы немного пообщались тогда.



Конечно, я всегда хотел играть за сборную и рассчитывал, что меня позовут. Ощущения сейчас совершенно нереальные. Я получил огромный шанс. Что такое русский хоккей для меня? Биться до конца, играть на высоких скоростях, демонстрировать характер в любой ситуации, забивать красивые голы», — приводит слова Александрова официальный сайт ФХР.

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