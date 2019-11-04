«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. «Волки» продлили впечатляющую победную серию до девяти матчей.
Хозяева вышли вперёд в середине первого периода после того, как Зият Пайгин реализовал численный перевес. На 18-й минуте преимущество хозяев укрепил Йонас Энлунд. «Армейцы» отыграли один гол на 30-й секунде третьего периода стараниями Линдена Вея. На 55-й минуте Марат Хайруллин в третий раз огорчил московский клуб, а в концовке Ильдар Шиксатдаров забросил шайбу в пустые ворота.
12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 4 ноября 2019
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