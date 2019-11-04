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«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. «Волки» продлили впечатляющую победную серию до девяти матчей.

Хозяева вышли вперёд в середине первого периода после того, как Зият Пайгин реализовал численный перевес. На 18-й минуте преимущество хозяев укрепил Йонас Энлунд. «Армейцы» отыграли один гол на 30-й секунде третьего периода стараниями Линдена Вея. На 55-й минуте Марат Хайруллин в третий раз огорчил московский клуб, а в концовке Ильдар Шиксатдаров забросил шайбу в пустые ворота.

12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пайгин (Порядин, Мёрфи) – 09:17' (5x4)   2:0 Энлунд (Шарипзянов) – 17:35' (5x5)   2:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 40:30' (5x5)   3:1 Хайруллин – 54:33' (5x5)   4:1 Шиксатдаров (Пайгин) – 59:56' (en)
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