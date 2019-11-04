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КХЛ дисквалифицировала защитника минского «Динамо» Евенко на три матча

КХЛ дисквалифицировала защитника минского «Динамо» Евенко на три матча
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко пропустит три ближайших матча своей команды в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккеист дисквалифицирован за драку во встрече с «Салаватом Юлаевым».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Олега Евенко по п. 3.7. (Агрессор в драке) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Общий срок дисквалификации составит три матча», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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