Гудачек нанёс первый удар перед матчем РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек нанёс первый удар перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с участием «Спартака» и тульского «Арсенала».

Гудачек нанёс первый удар в матче РПЛ

На матче работает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (16) располагается на 11-й строчке.



В нынешнем сезоне 31-летний словак провёл 14 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав семь побед. Он отражает 92,9% бросков и пропускает 2,14 шайбы в среднем за матч.