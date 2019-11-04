Гудачек нанёс первый удар перед матчем РПЛ «Спартак» — «Арсенал»
Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек нанёс первый удар перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги с участием «Спартака» и тульского «Арсенала».
Гудачек нанёс первый удар в матче РПЛ
На матче работает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (16) располагается на 11-й строчке.
В нынешнем сезоне 31-летний словак провёл 14 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержав семь побед. Он отражает 92,9% бросков и пропускает 2,14 шайбы в среднем за матч.
- 4 ноября 2019
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