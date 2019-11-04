Светлов: «Адмирал» выстоял перед напором молодого «Локомотива»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).



«В целом сегодня была хорошая, быстрая игра. Противник играл агрессивно и оказывал на нас давление. Мы терпеливо работали и выстояли перед напором молодой команды. Игрой своей команды я доволен. Домой едем с хорошим настроением.



Сегодня не было Константина Глазачева, у него повреждение», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов



«Адмирал» одержал вторую победу подряд, а «Локомотив» проиграл во второй раз в последних четырёх матчах. 12 ноября «железнодорожники» примут в Ярославле «Сибирь», а «моряки» 15-го числа примут во Владивостоке «Йокерит».