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Светлов: «Адмирал» выстоял перед напором молодого «Локомотива»

Светлов: «Адмирал» выстоял перед напором молодого «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

«В целом сегодня была хорошая, быстрая игра. Противник играл агрессивно и оказывал на нас давление. Мы терпеливо работали и выстояли перед напором молодой команды. Игрой своей команды я доволен. Домой едем с хорошим настроением.

Сегодня не было Константина Глазачева, у него повреждение», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов

«Адмирал» одержал вторую победу подряд, а «Локомотив» проиграл во второй раз в последних четырёх матчах. 12 ноября «железнодорожники» примут в Ярославле «Сибирь», а «моряки» 15-го числа примут во Владивостоке «Йокерит».

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