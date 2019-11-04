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Гусев переведён во второе звено «Нью-Джерси». Он пропустил три матча подряд

Гусев переведён во второе звено «Нью-Джерси». Он пропустил три матча подряд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев тренируется во втором звене. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Аманда Стейн.

Российский форвард работает в одном звене с Нико Хиширом и Павлом Захой. 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три последние встречи с участием своей команды.

В этом сезоне Гусев принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в размере $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.

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