Гусев переведён во второе звено «Нью-Джерси». Он пропустил три матча подряд
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев тренируется во втором звене. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Аманда Стейн.
Российский форвард работает в одном звене с Нико Хиширом и Павлом Захой. 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три последние встречи с участием своей команды.
В этом сезоне Гусев принял участие в девяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
В июле российского нападающего выменяли из клуба «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси». Хоккеист сразу подписал контракт на два сезона со среднегодовой зарплатой в размере $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.
Гусев снова в запасе. В «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке
Как будто так и должно быть.
- 4 ноября 2019
-
20:27
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:03
-
18:35
-
18:16
-
17:54
-
17:24
-
17:05
-
16:38
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
15:56
-
15:33
-
14:49
-
14:19
-
14:00
-
13:51
-
13:19
-
12:45
-
12:38
-
12:12
-
11:54
-
11:40
-
11:06
-
10:42
-
10:15
Партнерский контент