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Никитин — о поражении в Нижнекамске: всё по делу, в конце не хватило движения

Никитин — о поражении в Нижнекамске: всё по делу, в конце не хватило движения
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили впечатляющую победную серию до девяти матчей.

«Нефтехимик» — с победой. Мы плохо начали. Думаю, это и определило исход матча. Во втором добавили силы, какие были. Парни постарались, но не получилось забить, в третьем уже движения не хватило, да и «Нефтехимик» хорошо играл. Думаю, всё по делу. Такое начало связано с тем, что наигрались достаточно. Однако нижнекамцы провели столько же матчей», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».

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