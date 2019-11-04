Никитин — о поражении в Нижнекамске: всё по делу, в конце не хватило движения
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили впечатляющую победную серию до девяти матчей.
«Нефтехимик» — с победой. Мы плохо начали. Думаю, это и определило исход матча. Во втором добавили силы, какие были. Парни постарались, но не получилось забить, в третьем уже движения не хватило, да и «Нефтехимик» хорошо играл. Думаю, всё по делу. Такое начало связано с тем, что наигрались достаточно. Однако нижнекамцы провели столько же матчей», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в этот же день встретится в Москве со «Спартаком».
«Нефтехимик» продолжает удивлять. У него уже девять побед подряд!
Середняк КХЛ выносит вообще всех. Теперь досталось ЦСКА.
- 4 ноября 2019
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