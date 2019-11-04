Квартальнов — о матче в Череповце: в первом периоде игра была не звенящая

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).
«Тяжёлая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время. Первый период был вязким: у обеих команд игра была не звенящая, что ли. Во втором периоде мы смогли забить. В третьем — много играли в меньшинстве, выстояли, Билялов где-то на последнем рубеже нам помог. Такой тяжёлый победный матч.
Большое количество штрафных минут? Здесь всё в совокупности: и усталость, и концентрация, в других моментах где-то соперник заставляет ошибаться», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а череповецкий клуб продлил серию поражений до восьми встреч.
- 4 ноября 2019
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