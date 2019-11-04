Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Квартальнов — о матче в Череповце: в первом периоде игра была не звенящая

Квартальнов — о матче в Череповце: в первом периоде игра была не звенящая
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).

«Тяжёлая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время. Первый период был вязким: у обеих команд игра была не звенящая, что ли. Во втором периоде мы смогли забить. В третьем — много играли в меньшинстве, выстояли, Билялов где-то на последнем рубеже нам помог. Такой тяжёлый победный матч.

Большое количество штрафных минут? Здесь всё в совокупности: и усталость, и концентрация, в других моментах где-то соперник заставляет ошибаться», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а череповецкий клуб продлил серию поражений до восьми встреч.

Квартальнов: искать тренера вратарей не планируем. Наше место в таблице видели?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019