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Разин: о стену бьёшься-бьёшься, а пробить её не можешь

Разин: о стену бьёшься-бьёшься, а пробить её не можешь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).

«Согласен, этап был очень тяжёлым. Болельщики сегодня вывесили плакат: «Идите и бейтесь». Ребята бьются, к этому претензий нет. Во всех играх бились, цеплялись. Но сегодня, как и в предыдущих проигранных матчах, были моменты и нюансы, когда мы могли переломить игру.

Но не хватает эмоционального всплеска, который бы нашей молодой команде придал бы уверенности. Но его нет… И получается, что о стену бьёшься-бьёшься, а пробить её не можешь. Есть над чем работать. Но это психология. На тренировках такие красивые комбинации проходят, а в играх все по-другому.

Пожелаю ребятам отдохнуть и с новыми силами выдать победный отрезок. Проигранный мы выдали. Жалко, что столько наших ребят в сборные уезжают. Конечно, желаю им удачи. Сборная — это перезагрузка, это другой хоккей, более быстрый. Но ребятам надо бы отдохнуть, а там они ещё нагрузятся. Нам, кроме как ногами, побеждать особо нечем, мастерства немножко не хватает. Нам нужно переработать соперника», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

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