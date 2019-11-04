Капризов — об 1:4: ЦСКА не надо искать оправдания, серьёзнее нужно быть

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4). «Волки» продлили победную серию до девяти матчей, в свою очередь «армейцы» Москвы потерпели второе поражение в последних трёх матчах.
«Очень плохо сыграли в первом периоде. Со второго начали играть лучше. Было много потерь, проигрывали в борьбе и проиграли по счёту.
Надо было выходить на игру более собранными. Серьёзнее нужно быть. Знали, что «Нефтехимик» на ходу. У них было восемь побед подряд. Не надо искать оправданий. Это хоккей, к каждой встрече нужно относиться серьёзно», — цитирует Капризова пресс-служба московского клуба.
12 ноября «Нефтехимик» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».
- 4 ноября 2019
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