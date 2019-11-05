Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

4 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Локомотив» на домашнем льду уступил «Адмиралу» — 2:5.

«Нефтехимик» переиграл ЦСКА со счётом 4:1 и продлил победную серию до девяти матчей.

Северсталь» проиграла «Ак Барсу» (0:2), потерпев восьмое поражение кряду.

«Витязь» в серии буллитов уступил «Торпедо» — 3:4 Б.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.