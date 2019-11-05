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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

4 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Локомотив» на домашнем льду уступил «Адмиралу» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Полунин (Ильенко, Да Коста) – 15:59' (5x5)   1:1 Стрельцов (Ибатуллин, Стрельцов) – 17:55' (5x5)   1:2 Вихарев (Альмквист, Бакош) – 23:41' (5x4)   2:2 Сидоров (Савченко, Санников) – 27:17' (5x5)   2:3 Вихарев (Осипов) – 32:05' (5x5)   2:4 Бутузов (Осипов, Воронин) – 56:41' (5x5)   2:5 Юнг (Альмквист) – 57:45' (en)

«Нефтехимик» переиграл ЦСКА со счётом 4:1 и продлил победную серию до девяти матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пайгин (Порядин, Мёрфи) – 09:17' (5x4)   2:0 Энлунд (Шарипзянов) – 17:35' (5x5)   2:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 40:30' (5x5)   3:1 Хайруллин – 54:33' (5x5)   4:1 Шиксатдаров (Пайгин) – 59:56' (en)

Северсталь» проиграла «Ак Барсу» (0:2), потерпев восьмое поражение кряду.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кормье (Юдин, Лямкин) – 32:09' (5x4)   0:2 Галимов (Кара, Ожиганов) – 32:58' (5x5)

«Витязь» в серии буллитов уступил «Торпедо» — 3:4 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гребенщиков (Йормакка, Аалтонен) – 39:57' (5x5)   2:0 Аалтонен (Сёмин) – 40:45' (5x5)   2:1 Бочаров – 41:40' (4x5)   2:2 Шенфельд – 44:31' (5x5)   3:2 Сёмин (Стасенко) – 46:34' (5x5)   3:3 Ратти (Шрёдер, Жафяров) – 50:27' (5x5)   3:4 Шрёдер – 65:00' (ПБ)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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