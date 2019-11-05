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Какко забил третий гол в сезоне после красивого паса Фокса

Какко забил третий гол в сезоне после красивого паса Фокса
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттава Сенаторз». Продолжается второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 9-й минуте открыл финский нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко, ему ассистировали Адам Фокс и Брендан Лемье. Для 18-летнего форварда эта шайба стала третьей в Национальной хоккейной лиге.

Всего в этом сезоне он провёл 12 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-12». На последнем драфте НХЛ Какко был выбран под общим вторым номером.

Видео гола Какко можно посмотреть в «твиттере» Rangers on MSG.

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