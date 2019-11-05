«Рейнджерс» — «Оттава»: Деанджело и Бодин провели эффектную драку

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттава Сенаторз». Продолжается второй период, счёт — 5:1 в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В первом игровом отрезке защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело подрался с нападающим «Сенаторз» Жан-Кристофом Бодином. Драка получилась яркой, несмотря на то что судьи довольно быстро разняли игроков.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Rangers on MSG.
Голами в составе «Оттавы» отметились: Тайлер Эннис, Рон Хейнси, Брэди Ткачук и Жан-Габриэль Пажо дважды. Единственную шайбу у «Рейнджерс» забросил форвард Каапо Какко. Для 18-летнего форварда эта шайба стала третьей в Национальной хоккейной лиге.
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