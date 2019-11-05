Панарин в матче с «Оттавой» забросил шестую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттава Сенаторз». Завершился второй период, счёт — 5:2 в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Вторую шайбу хозяев в концовке второго периода забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, ассистентами выступили Каапо Какко и Тони Деанджело. Для форварда эта шайба стала шестой в сезоне.
Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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