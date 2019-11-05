Завгородний забил гол сборной Квебека после классной передачи Хованова

Российский нападающий Дмитрий Завгородний сократил отставание в счёте в матче суперсерии со сборной QMJHL.

Завгородний отличился после эффектной передачи Александра Хованова. Таким образом, Хованов набрал 2-е очко в матче. Ранее форвард забил гол.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу сборной QMJHL.

В составе сборной QMJHL отлились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье. За сборную России первую шайбу в суперсерии забросил Александр Хованов с передачи Степана Островского и Дмитрия Завгороднего.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» QMJHL.

Расписание матчей суперсерии:



5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20

6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20

12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20

15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.