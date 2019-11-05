Завгородний забил гол сборной Квебека после классной передачи Хованова

Российский нападающий Дмитрий Завгородний сократил отставание в счёте в матче суперсерии со сборной QMJHL.
Завгородний отличился после эффектной передачи Александра Хованова. Таким образом, Хованов набрал 2-е очко в матче. Ранее форвард забил гол.
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу сборной QMJHL.
В составе сборной QMJHL отлились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье. За сборную России первую шайбу в суперсерии забросил Александр Хованов с передачи Степана Островского и Дмитрия Завгороднего.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» QMJHL.
Расписание матчей суперсерии:
5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20
6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20
15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.
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