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Завгородний забил гол сборной Квебека после классной передачи Хованова

Завгородний забил гол сборной Квебека после классной передачи Хованова
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Российский нападающий Дмитрий Завгородний сократил отставание в счёте в матче суперсерии со сборной QMJHL.

Завгородний отличился после эффектной передачи Александра Хованова. Таким образом, Хованов набрал 2-е очко в матче. Ранее форвард забил гол.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу сборной QMJHL.

В составе сборной QMJHL отлились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье. За сборную России первую шайбу в суперсерии забросил Александр Хованов с передачи Степана Островского и Дмитрия Завгороднего.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» QMJHL.

Расписание матчей суперсерии:

5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20
6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20
15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.

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