«Питтсбург» отыгрался с 0:3, но всё равно проиграл «Бостону», у Малкина — пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав первое очко после травмы.

Таким образом, «Бостон» одержал шестую победу подряд, а «Питтсбург» потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».