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«Питтсбург» отыгрался с 0:3, но всё равно проиграл «Бостону», у Малкина — пас

«Питтсбург» отыгрался с 0:3, но всё равно проиграл «Бостону», у Малкина — пас
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав первое очко после травмы.

Таким образом, «Бостон» одержал шестую победу подряд, а «Питтсбург» потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебраск – 05:24' (5x5)   2:0 Маршан (Хара, Пастрняк) – 13:05' (5x5)   3:0 Пастрняк (Маршан, Карло) – 24:22' (5x5)   3:1 Кагун (Макканн, Шульц) – 25:35' (5x5)   3:2 Бьюгстад (Летанг, Дюмулен) – 29:56' (5x5)   3:3 Раст (Малкин, Гальченюк) – 35:59' (5x5)   3:4 Марино – 39:57' (5x5)   4:4 Крюг (Маршан, Крейчи) – 48:14' (5x5)   5:4 Маршан – 58:03' (5x5)   6:4 Бержерон (Крейчи, Маршан) – 59:46' (en)
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