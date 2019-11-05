Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от разгрома с «Оттавой», у Наместникова 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Оттаве Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».

Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл весь матч, отразив 24 броска из 30. Александр не смог продлить личную победную серию до трёх матчей. Его одноклубник Павел Бучневич не отметился результативными действиями.