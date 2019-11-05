Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от разгрома с «Оттавой», у Наместникова 2 очка
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Оттаве Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Какко (Фокс, Лемье) – 08:47' (5x5) 1:1 Пажо (Дюклер) – 14:56' (5x5) 1:2 Эннис (Шабо, Наместников) – 18:31' (5x3) 1:3 Хейнси (Ткачук, Бёдкер) – 24:12' (5x5) 1:4 Пажо – 31:43' (5x5) 1:5 Ткачук – 34:56' (5x5) 2:5 Панарин (Какко, Деанджело) – 37:34' (5x4) 2:6 Наместников (Браун, Пол) – 45:35' (5x4)
Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл весь матч, отразив 24 броска из 30. Александр не смог продлить личную победную серию до трёх матчей. Его одноклубник Павел Бучневич не отметился результативными действиями.
Наместников забил пятый гол в сезоне НХЛ. Видео
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