Сборная России отыгралась с 1:3 и победила команду Квебека в матче Суперсерии

Сборная России одержала победу в первом матче Суперсерии-2019. Соперником была национальная команда QMJHL. Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Стэйшн» и завершилась победой россиян со счётом 4:3.

В ходе матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и добиться победы. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов.

В сборной QMJHL отличились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье.

Расписание матчей Суперсерии:

5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — сборная России U20

6 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная QMJHL

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — сборная России U20

12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20

15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.