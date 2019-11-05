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Сборная России отыгралась с 1:3 и победила команду Квебека в матче Суперсерии

Сборная России отыгралась с 1:3 и победила команду Квебека в матче Суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России одержала победу в первом матче Суперсерии-2019. Соперником была национальная команда QMJHL. Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Стэйшн» и завершилась победой россиян со счётом 4:3.

В ходе матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и добиться победы. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов.

В сборной QMJHL отличились Габриэль Фортье, Доусон Мерсер и Джейком Пеллетье.

Расписание матчей Суперсерии:

5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — сборная России U20
6 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — сборная России U20
12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Канада QMJHL
Окончен
3 : 4
Россия U20
0:1 Хованов (Островский, Завгородний) – 12:40' (5x5)   1:1 Фортье (Пулен) – 23:07' (5x5)   2:1 Мерсер (Пеллетье, Спенс) – 29:43' (5x5)   3:1 Лавya (Мерсер, Пеллетье) – 37:10' (5x5)   3:2 Завгородний (Хованов, Зоркин) – 39:55' (4x4)   3:3 Хованов (Соколов, Завгородний) – 48:35' (5x5)   3:4 Завгородний (Хованов) – 56:44' (5x5)
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