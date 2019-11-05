Шикарная голевая передача Малкина спиной к воротам в матче с «Бостоном». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав первое очко после травмы. Евгению удалась шикарная передача, которую он выполнил, находясь спиной к воротам.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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