Фаст — о провале «Рейнджерс»: трудно, когда у вас две разные команды

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:6).
«Трудно, когда в одном сезоне у вас две такие разные команды. «Рейнджерс» в состоянии добиваться успеха только в том случае, когда все игроки команды трудятся на льду и помогают друг другу. А когда выходит команда, которая считает хоккей лёгкой игрой, тогда мы не боремся и не помогаем друг другу. Так не победить», — приводит слова Фаста клубный журналист Бретт Сиргалис.
Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».
- 5 ноября 2019
-
06:40
-
06:25
-
06:19
-
06:13
-
06:06
-
06:05
-
05:57
-
05:42
-
05:27
-
04:57
-
04:45
-
04:27
-
02:28
-
00:00
- 4 ноября 2019
-
23:54
-
23:16
-
23:01
-
22:32
-
22:14
-
22:05
-
21:53
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:27
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:03