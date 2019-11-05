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Фаст — о провале «Рейнджерс»: трудно, когда у вас две разные команды

Фаст — о провале «Рейнджерс»: трудно, когда у вас две разные команды
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:6).

«Трудно, когда в одном сезоне у вас две такие разные команды. «Рейнджерс» в состоянии добиваться успеха только в том случае, когда все игроки команды трудятся на льду и помогают друг другу. А когда выходит команда, которая считает хоккей лёгкой игрой, тогда мы не боремся и не помогаем друг другу. Так не победить», — приводит слова Фаста клубный журналист Бретт Сиргалис.

Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».

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