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Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч

Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче. Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очков.

Канадский хоккеист второй раз в нынешнем сезоне набрал пять очков за матч. Брэд стал вторым игроком в XXI веке, дважды набравшим пять очков в матче за первые 14 встреч в сезоне. Шесть лет назад подобным достижением отметился Томас Ванек.

Два игрока «Бостона» в третий раз за 30 лет набрали по 5 очков в одном матче
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