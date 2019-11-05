Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче. Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очков.

Канадский хоккеист второй раз в нынешнем сезоне набрал пять очков за матч. Брэд стал вторым игроком в XXI веке, дважды набравшим пять очков в матче за первые 14 встреч в сезоне. Шесть лет назад подобным достижением отметился Томас Ванек.