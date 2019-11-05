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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 4 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

4 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняло участие шесть российских хоккеистов.

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2). Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне. Российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев провёл весь матч, отразив 24 броска из 30. Александр не смог продлить личную победную серию до трёх матчей. Его одноклубник Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав первое очко после травмы. Евгению удалась шикарная передача, которую он выполнил, находясь спиной к воротам. Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин участия в матче не принимал.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»24 из 3080,02:6
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-2010073%15.11
Наместников (н)«Оттава»1+1023420%17.50
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0-12500-20.18
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10010-14.43
Зайцев (з)«Оттава»0+0+10003-21.34
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