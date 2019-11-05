Форварды «Бостона» Пастрняк и Маршан возглавляют гонку бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2019/20

Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очков. Его партнёр по звену Давид Пастрняк отметился 3 (1+2) баллами. Чешский нападающий возглавляет гонку бомбардиров НХЛ — на его счету 29 (14+15) очков в 14 матчах. Маршан занимает второе место, отставая от Давида на одно очко. Пастрняк также лидирует и зачёте снайперов.