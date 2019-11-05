Какко — третий 18-летний игрок в истории «Рейнджерс», набравший два очка за матч

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Оттаве Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Третий номер драфта НХЛ 2019 года финский форвард «Рейнджерс» Каапо Какко впервые набрал два очка за матч в НХЛ. Какко отметился голом и результативной передачей. Он стал третьим 18-летним игрок в истории «Рейнджерс», набравшим два очка за матч. В 1942 году подобным достижением отметился в этом возрасте отметился Джо Белл, а в сезоне-1998/99 дважды два очка в матче набрал Мэнни Малхотра.

Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1).