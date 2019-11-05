Какко — третий 18-летний игрок в истории «Рейнджерс», набравший два очка за матч
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Оттаве Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
Третий номер драфта НХЛ 2019 года финский форвард «Рейнджерс» Каапо Какко впервые набрал два очка за матч в НХЛ. Какко отметился голом и результативной передачей. Он стал третьим 18-летним игрок в истории «Рейнджерс», набравшим два очка за матч. В 1942 году подобным достижением отметился в этом возрасте отметился Джо Белл, а в сезоне-1998/99 дважды два очка в матче набрал Мэнни Малхотра.
Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1).
Тренер сборной Финляндии: неудивительно, что у Какко трудности в «Рейнджерс»
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