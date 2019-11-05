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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Третьей звездой дня признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн, забросивший две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз» (6:1).

Второй звездой дня стал форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).

Главной звездой дня признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, набравший 5 (2+3) очков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Канадский хоккеист второй раз в нынешнем сезоне набрал пять очков за матч. Брэд стал вторым игроком в XXI веке, дважды набравшим пять очков в матче за первые 14 встреч в сезоне. Шесть лет назад подобным достижением отметился Томас Ванек.

Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч
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