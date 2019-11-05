Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Третьей звездой дня признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн, забросивший две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз» (6:1).
Второй звездой дня стал форвард «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).
Главной звездой дня признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, набравший 5 (2+3) очков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Канадский хоккеист второй раз в нынешнем сезоне набрал пять очков за матч. Брэд стал вторым игроком в XXI веке, дважды набравшим пять очков в матче за первые 14 встреч в сезоне. Шесть лет назад подобным достижением отметился Томас Ванек.
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