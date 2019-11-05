«Трактор» объявил об изменениях в тренерских штабах команд системы

«Трактор» в официальном телеграм-канале объявил об изменениях в тренерских штабах команд системы челябинского клуба.
«Команде Высшей хоккейной лиги «Челмет» был представлен новый главный тренер – им стал Алексей Тертышный.
Максим Смельницкий войдёт в тренерский штаб «Трактора». Алексей Чикалин продолжит работу, как и тренер по ОФП Вадим Гудзик, а также видеотренер Владимир Гапонов. Андрей Царёв и Александр Завьялов покидают «Трактор»», — сказано в сообщении в телеграм-канале клуба.
2 ноября челябинский «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру. Новым наставником команды стал Владимир Юрзинов-младший. Последним местом работы 54-летнего Владимира Юрзинова была новосибирская «Сибирь» в сезоне-2018/19. В КХЛ специалист работал также в нижегородском «Торпедо», череповецкой «Северстали», уфимском «Салавате Юлаеве» и китайском «Куньлунь Ред Стар».
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