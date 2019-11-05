Вице-губернатор Омской области показал макет новой арены в Омске

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков в своём «инстаграме» опубликовал фотографии макетов новой арены и аэропорта в Омске.
«Макеты двух проектов „завтрашнего дня“: новая «Арена-Омск» и новый аэропорт Омск-Фёдоровка. Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области», — написал Ушаков.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Ушакова.
«Арену Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года выяснилось, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.
Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами.
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