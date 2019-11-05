Шумаков — о Евротуре: думаю, ничего сложного в сборной России не будет

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков оценил выступление омской команды в сезоне КХЛ и прокомментировал вызов в сборную России на первый в сезоне этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла.
«Наверное, пока всё неплохо. Идём на втором месте в конференции, поэтому в целом нормальный результат. Но, конечно, можно и лучше. Всегда можно лучше. Кому-то шансы и предоставляются, когда ведущие игроки травмированы. И ими надо пользоваться. Поэтому, думаю, нет, несложно было выдержать данный отрезок. У нас все в команде готовы в нужный момент выйти на лёд и помочь. Так что все хоккеисты «Авангарда» являются лидерами.
Сборная России? Не знаю, ожидал ли я этот вызов. Но меня позвали в сборную, и я с радостью в неё поеду. Очень хочу там поиграть и побиться. Насколько тяжело будет наладить взаимопонимание? Мне кажется, там система игры не меняется. Она всегда одинаковая. Большинство вызванных в национальную команду ребят уже побывали в ней и знают, как там играть. Думаю, ничего сложного не будет», — цитируют Шумакова «Известия».
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