Глазков и Зырянов командированы «Сибирью» в новокузнецкий «Металлург»
В расположение новокузнецкого «Металлурга» прибыли два игрока «Сибири», в нынешнем сезоне уже выступавшие за «Кузню», информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Это защитник Иван Глазков и нападающий Глеб Зырянов, командированные «Сибирью» по договору о сотрудничестве между клубами.
Глазков в нынешнем чемпионате КХЛ провёл за «Сибирь» три матча без набранных очков при нейтральном показателе полезности. Зырянов за новосибирцев провёл две встречи, также не отметившись результативными действиями, полезность составила «-1».
Глазков за «Металлург» в этом сезоне сыграл семь матчей, набрав 3 (2+1) балла при нейтральной полезности. Зырянов в шести встречах чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу при полезности «0».
«Сибирь» вызвала форварда Зырянова из новокузнецкого «Металлурга»
- 5 ноября 2019
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