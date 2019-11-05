Глазков и Зырянов командированы «Сибирью» в новокузнецкий «Металлург»

В расположение новокузнецкого «Металлурга» прибыли два игрока «Сибири», в нынешнем сезоне уже выступавшие за «Кузню», информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Это защитник Иван Глазков и нападающий Глеб Зырянов, командированные «Сибирью» по договору о сотрудничестве между клубами.

Глазков в нынешнем чемпионате КХЛ провёл за «Сибирь» три матча без набранных очков при нейтральном показателе полезности. Зырянов за новосибирцев провёл две встречи, также не отметившись результативными действиями, полезность составила «-1».



Глазков за «Металлург» в этом сезоне сыграл семь матчей, набрав 3 (2+1) балла при нейтральной полезности. Зырянов в шести встречах чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу при полезности «0».