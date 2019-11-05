Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Глазков и Зырянов командированы «Сибирью» в новокузнецкий «Металлург»

Глазков и Зырянов командированы «Сибирью» в новокузнецкий «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

В расположение новокузнецкого «Металлурга» прибыли два игрока «Сибири», в нынешнем сезоне уже выступавшие за «Кузню», информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Это защитник Иван Глазков и нападающий Глеб Зырянов, командированные «Сибирью» по договору о сотрудничестве между клубами.

Глазков в нынешнем чемпионате КХЛ провёл за «Сибирь» три матча без набранных очков при нейтральном показателе полезности. Зырянов за новосибирцев провёл две встречи, также не отметившись результативными действиями, полезность составила «-1».

Глазков за «Металлург» в этом сезоне сыграл семь матчей, набрав 3 (2+1) балла при нейтральной полезности. Зырянов в шести встречах чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу при полезности «0».

«Сибирь» вызвала форварда Зырянова из новокузнецкого «Металлурга»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019