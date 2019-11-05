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Воробей покинул финский клуб. У игрока появилась возможность вернуться в КХЛ

Воробей покинул финский клуб. У игрока появилась возможность вернуться в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Белорусский защитник Павел Воробей покинул финский «Пеликанс», за который выступал на правах аренды, и продолжит карьеру в КХЛ. Как сообщается на официальном сайте финского клуба, контракт с Воробьём расторгнут, так как у игрока появилась возможность вернуться в КХЛ.

22-летний хоккеист провёл в форме клуба из Лахти 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +3. Также в его активе одна голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов против минской «Юности», тршинецкого «Оцеларжи» и «Лозанны».

Права на Воробья в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», который в межсезонье выменял минчанина у «Сибири». В конце августа 2019 года «Автомобилист» отправил Воробья и ещё одного защитника Александра Щемерова в Финляндию на правах аренды.

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