Воробей покинул финский клуб. У игрока появилась возможность вернуться в КХЛ

Белорусский защитник Павел Воробей покинул финский «Пеликанс», за который выступал на правах аренды, и продолжит карьеру в КХЛ. Как сообщается на официальном сайте финского клуба, контракт с Воробьём расторгнут, так как у игрока появилась возможность вернуться в КХЛ.

22-летний хоккеист провёл в форме клуба из Лахти 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +3. Также в его активе одна голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов против минской «Юности», тршинецкого «Оцеларжи» и «Лозанны».

Права на Воробья в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», который в межсезонье выменял минчанина у «Сибири». В конце августа 2019 года «Автомобилист» отправил Воробья и ещё одного защитника Александра Щемерова в Финляндию на правах аренды.