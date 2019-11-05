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Источник: «зелёное дерби» в Казани пройдёт во Дворце спорта на 3,5 тыс. зрителей

Источник: «зелёное дерби» в Казани пройдёт во Дворце спорта на 3,5 тыс. зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Матчи регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», запланированный на 19 декабря, будет сыгран во Дворце спорта.

Об этом сообщил источник «Спорт Бизнес Online». Напомним, матчи «Ак Барс» — «Салават» и «Ак Барс» — «Сибирь» (21 декабря) невозможно провести на «Татнефть Арене» из-за накладки с шоу Crystal «Цирка дю Солей», которое будет проходить в Казани с 19 по 22 декабря.

Ранее появилась информация, что «Ак Барс» прорабатывал вариант с проведением одного матча на «Казань Арене». По предварительным подсчётам, стоимость игры на открытом воздухе обошлась бы клубу в 40-50 млн рублей.

Отметим, что вместимость старого дворца спорта возле Центрального стадиона – 3,5 тыс. зрителей, что более чем в два раза меньше, чем у «Татнефть Арены» (8890). Согласно регламенту КХЛ, минимальная вместимость дворца для проведения матча лиги — 5,5 тыс. зрителей.

«Ак Барс» может провести матч с «Салаватом» на футбольном стадионе
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