В КХЛ в сентябре и октябре установлена рекордная посещаемость в истории лиги

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила, что посещаемость матчей чемпионата в сентябре и октябре стала рекордной в истории лиги.



143 сентябрьских матча посетили 946 327 зрителей, в среднем 6759 человек на матче (рекордный показатель в сентябре). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 151 игру в среднем посетили 6300 человек.

В октябре 930 811 зрителей посетили 143 игры регулярного чемпионата, что также является рекордом. Средняя посещаемость (6509) стала второй в истории.

Статистика заполняемости арен клубов Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне

Лидером по приросту посещаемости является «Сочи» (+33% зрителей), второе место у «Северстали» (+31,8%), третье — у минского «Динамо» (+24,4%).