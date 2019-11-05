В КХЛ в сентябре и октябре установлена рекордная посещаемость в истории лиги
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила, что посещаемость матчей чемпионата в сентябре и октябре стала рекордной в истории лиги.
143 сентябрьских матча посетили 946 327 зрителей, в среднем 6759 человек на матче (рекордный показатель в сентябре). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 151 игру в среднем посетили 6300 человек.
В октябре 930 811 зрителей посетили 143 игры регулярного чемпионата, что также является рекордом. Средняя посещаемость (6509) стала второй в истории.
Статистика заполняемости арен клубов Континентальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне
Лидером по приросту посещаемости является «Сочи» (+33% зрителей), второе место у «Северстали» (+31,8%), третье — у минского «Динамо» (+24,4%).
Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему?
Битва «армейских» грандов стала рядовым матчем, а звёзд в Континентальной лиге практически не осталось.
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