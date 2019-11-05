«Северсталь» расторгла контракт с чешским защитником Шулаком
«Северсталь» расторгла контракт с защитником Либором Шулаком, информирует пресс-служба череповецкого клуба. Контракт с защитником расторгнут по соглашению сторон.
Либор присоединился к команде перед началом нынешнего сезона. В КХЛ в форме череповецкой команды провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-10".
Сезон-2018/19 Шулак провёл в Американской хоккейной лиге, защищая цвета фарм-клуба «Гранд Рапидс». В регулярном чемпионате защитник принял участие в 61 встрече, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности "-7" и 42 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник сыграл в четырёх играх, отметившись двумя результативными передачами.
Шулак: «Северсталь» была заинтересована, чтобы я долго не раздумывал о решении
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