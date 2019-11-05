Минское «Динамо» расторгло контракт с Шором и поместило Принса в список отказов

Минское «Динамо» произвело ряд изменений в составе, информирует пресс-служба белорусского клуба.

Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. Шор являлся лучшим бомбардиром команды в нынешнем регулярном сезоне.

Статистика Шора в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20

Нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов. Напомним, что согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Статистика Принса в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20

Нападающий Андрей Степанов, защитники Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в фарм-клуб «Юность-Минск». Нападающий Никита Феоктистов командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».