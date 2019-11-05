Минское «Динамо» расторгло контракт с Шором и поместило Принса в список отказов
Минское «Динамо» произвело ряд изменений в составе, информирует пресс-служба белорусского клуба.
Контракт с нападающим Дрю Шором расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. Шор являлся лучшим бомбардиром команды в нынешнем регулярном сезоне.
Статистика Шора в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20
Нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов. Напомним, что согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.
Статистика Принса в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20
Нападающий Андрей Степанов, защитники Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в фарм-клуб «Юность-Минск». Нападающий Никита Феоктистов командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».
Принс: Беларусь – это на 95% Европа. Совершенно не Россия
- 5 ноября 2019
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