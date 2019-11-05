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Басков — об отчислениях из «Динамо» Мн: от игроков такого уровня ждали другого

Басков — об отчислениях из «Динамо» Мн: от игроков такого уровня ждали другого
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал расторжение контракта с лучшим бомбардиром команды Дрю Шором и помещение Шейна Принса в список отказов.

«Мы благодарны Шору за его работу. Это отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами. Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему.

Решение по Принсу связано с тем, наши ожидания при подписании контракта с ним были выше, нежели Шейн демонстрирует на старте сезона. От игроков такого уровня мы ждём, что они будут определять игру команды, вносить существенный вклад в результат.

Это в полной мере касается также Степанова, Феоктистова, Дюкова и Бокуна. Все решения, которые мы принимаем сегодня, были непростыми и долго обсуждались с тренерским штабом, пока мы не пришли к общему знаменателю», — цитирует Баскова пресс-служба белорусского клуба.

Гендиректор минского «Динамо» обратился к болельщикам после 1:9 в Уфе
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