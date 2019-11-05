Вихарев: яркий пример — Вадим Шипачёв. Не только для меня, но и для многих

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев, занимающий третье место в списке лучших снайперов КХЛ, поделился мнением о нынешнем сезоне.

«У нас своя специфика, связанная прежде всего с дальними перелётами, но я не вижу в этом проблемы. В последнее время мы немного подсели, но всё же нашли силы для игр на выезде. Сейчас наступает пауза, будет время отдохнуть. Тем более после перерыва мы начинаем домашнюю серию.

Наше выступление не стало неожиданностью. Мы с прошлого года работали, сохранился костяк команды, улучшились условия. Результат появился уже в конце прошлого сезона, поэтому мы просто перенесли правильную работу на новый сезон. Мы на правильном пути, никаких сомнений в успехе не было.

Я третий в списке снайперов? Не думаю об этом. Мы просто выходим и играем — в первую очередь на команду, на результат. А голы — это второстепенно. Конечно, приятно с такими людьми быть где-то рядом. Но дальше посмотрим, не буду загадывать. Я работаю и верю, что могу больше. А яркий пример — Вадим Шипачёв. Я думаю, что не только для меня, но и для многих», — цитирует Вихарева пресс-служба КХЛ.