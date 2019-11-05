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«Барыс» подписал контракт с защитником Атте Охтамаа

«Барыс» подписал контракт с защитником Атте Охтамаа
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» подписал контракт с финским защитником Атте Охтамаа, информирует официальный сайт команды из Нур-Султана. Игрок подписал одностороннее соглашение сроком до 30 апреля 2020 года.

В активе Атте Охтамаа есть победа в Кубке Гагарина 2018 года с «Ак Барсом» и золото на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Финляндии. Кроме того, Охтамаа дважды становился серебряным призёром мировых первенств.

31-летний защитник провёл минувший сезон в составе клуба «Кярпят» в финской лиге. Этот сезон Охтаама начинал в швейцарском «Лугано».

В Континентальной хоккейной лиге Атте провёл 264 матча за финский «Йокерит» и казанский «Ак Барс», набрав 48 (13+35) очков при показателе полезности "+27".

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