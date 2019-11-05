Никита Гусев получил от ФХР награду как самый ценный игрок сборной России

Федерация хоккея России начала вручение индивидуальных наград игрокам и членам национальной команды.
Самым ценным игроком признан нападающий Никита Гусев, сейчас защищающий цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз».
В 2019 года сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В матче за третье место российская команда в серии послематчевых бросков сломила сопротивлении Чехии (3:2 Б). Лучшим бомбардиром национальной команды стал Никита Гусев, набравший 16 (4+12) очков. Столько же очков в активе Никиты Кучерова.
Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и отправится в НХЛ.
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