Антон Бурдасов — капитан сборной России на Кубке Карьяла

Нападающий Антон Бурдасов будет капитаном сборной России на грядущем Кубке Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Ассистентами будут Рушан Рафиков, Артём Зуб, Антон Слепышев и Александр Кадейкин.



Состав сборной России:



вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА);



защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Ожиганов («Ак Барс»);



нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Кузьменко (СКА).

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.