Главный арбитр КХЛ: в плане правил мы находимся на правильном пути

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал итоги совещания с тренерами клубов.
«В этом году мы впервые собрали тренеров, поняли, что нужно общаться больше с теми, кто постоянно находится с командой во время матчей. На главных тренерах лежит очень многое, поэтому мы попросили приехать старших или помощников. Сегодня мы поняли, что их волнует и что мы будем требовать от судей. Где нужно быть строже, где быть более лояльным. Было хорошее живое общение, поэтом будем продолжать это начинание.
Наши выбранные темы совпали с тем, что волнует тренерские штабы клубов. 11 ноября у нас будет вебинар с генеральными менеджерами, где покажем и расскажем то, о чём говорили с тренерами, а также обсудим направление, куда мы будем двигаться дальше в плане судейства. Порадовало, что у тренерских штабов нет вопросов по правилам, которые есть сейчас. Это позитивный момент. Те правила, которые мы утвердили летом, прижились, все всё понимают, а остальное – это нюансы и методические вещи. В плане правил мы находимся на правильном пути», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
- 5 ноября 2019
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