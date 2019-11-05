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Кудашов: при формировании сборной учитывалось всё, это не случайные люди

Кудашов: при формировании сборной учитывалось всё, это не случайные люди
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал состав национальной команды на Кубок Карьяла.

«Месяц был сложным в плане результата, но такие игры держали нас в тонусе. Сборная России всегда играет в атакующий, агрессивный хоккей с контролем шайбы. Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов. Они хорошо играют, набирают много очков. При формировании команды учитывались и возраст, и игра хоккеиста на данный момент, и клубные связки. Это не случайные люди, а лидеры своих команд.

У Кагарлицкого было повреждение, поэтому он не играл в последних матчах за СКА. Здесь его осматривают врачи и уже по состоянию игрока принимают решение, будет ли он играть.

Нет Ткачёва и Капризова? Мы хорошо знаем этих игроков, следим за ними, держим под контролем. На данном этапе выбрали именно этих игроков.

Один гол Кузьменко? Возраст, связки, учитывалось всё. Андрей в последнее время набрал обороты. Да, немного не хватает забитых голов, но моментов много. Свои голы он забьёт, и самое важное, он постоянно хорошо играет в сборной России», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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