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Р. Ротенберг: есть понимание, что наверняка опять не приедем на Олимпиаду

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг: есть понимание, что наверняка опять не приедем на Олимпиаду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о подготовке к Олимпийским играм 2022 года.

«ИХХФ приняла решение провести Олимпийские игры-2022 на площадке 26х60. Так же уже есть понимание, что скорее всего НХЛ опять не сможет приехать, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги. НХЛ в первую очередь это бизнес-структура. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть игроки, которые играют в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду. Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. У нас есть успешный опыт, мы идём по протопанной тропинке, и будем так же стремиться к победе в Пекине, как и на чемпионатах мира», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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