Кудашов: в сборной России — лучшие игроки, будем их соединять в единую команду

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал об интересе к игре молодёжной сборной России.



«Кадейкина, Дыбленко и Сошникова я помню ещё маленькими? Они и сейчас ещё молодые ребята. Здесь нельзя разделять, с кем раньше работал, с кем нет. Здесь сборная страны, мы собрали лучших игроков. Будем их соединять в единую команду за короткий период времени.



Во время Кубка Карьяла будет играть молодёжная сборная? Они будут играть с нами на стадионе, естественно, будем следить за ними. Весь тренерский штаб отслеживает все сборные всех возрастов. У нас есть постоянная аналитика, есть скаутский отдел. Мы получаем большой объём информации, следим за всеми.



Игорь Ларионов у нас консультант. Необходимо иметь людей с богатым игровым, победным опытом, со свежим взглядом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.