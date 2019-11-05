Кудашов: в сборной России — лучшие игроки, будем их соединять в единую команду

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал об интересе к игре молодёжной сборной России.
«Кадейкина, Дыбленко и Сошникова я помню ещё маленькими? Они и сейчас ещё молодые ребята. Здесь нельзя разделять, с кем раньше работал, с кем нет. Здесь сборная страны, мы собрали лучших игроков. Будем их соединять в единую команду за короткий период времени.
Во время Кубка Карьяла будет играть молодёжная сборная? Они будут играть с нами на стадионе, естественно, будем следить за ними. Весь тренерский штаб отслеживает все сборные всех возрастов. У нас есть постоянная аналитика, есть скаутский отдел. Мы получаем большой объём информации, следим за всеми.
Игорь Ларионов у нас консультант. Необходимо иметь людей с богатым игровым, победным опытом, со свежим взглядом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 ноября 2019
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