Бурдасов: капитан ты или нет – всё равно нужно помогать сборной добиваться побед

Капитан сборной России Антон Бурдасов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.



«Приятно быть капитаном. Но самое важное помнить о том, что капитан ты или нет – всё равно нужно помогать сборной добиваться побед. Физическое состояние нормальное. Я проходил предсезонку индивидуально. Сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, как и где буду играть. Как тренеры решат. Поставят в меньшинстве – буду играть в меньшинстве. В сборной нет разницы, какую роль выполнять. Главное – играть.



Конечно, меня мотивирует вызов и капитанство. Я играл не с начала сезона, а Вова Ткачёв, наверное, сильно подустал. В последних играх это было видно. Я думаю, что ему дали отдохнуть. В СКА каждый игрок по-своему лидер. Хелльберг у шведов? Знаю его слабые места и по прошлому, и по этому году», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.