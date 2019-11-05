Бурдасов: капитан ты или нет – всё равно нужно помогать сборной добиваться побед

Капитан сборной России Антон Бурдасов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.
«Приятно быть капитаном. Но самое важное помнить о том, что капитан ты или нет – всё равно нужно помогать сборной добиваться побед. Физическое состояние нормальное. Я проходил предсезонку индивидуально. Сейчас уже привык к командным действиям. Не знаю, как и где буду играть. Как тренеры решат. Поставят в меньшинстве – буду играть в меньшинстве. В сборной нет разницы, какую роль выполнять. Главное – играть.
Конечно, меня мотивирует вызов и капитанство. Я играл не с начала сезона, а Вова Ткачёв, наверное, сильно подустал. В последних играх это было видно. Я думаю, что ему дали отдохнуть. В СКА каждый игрок по-своему лидер. Хелльберг у шведов? Знаю его слабые места и по прошлому, и по этому году», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 ноября 2019
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