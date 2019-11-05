Сошников: если в сборной поставят на меньшинство, буду отрабатывать и там

Нападающий сборной России Никита Сошников поделился ожиданиями от грядущего Кубка Карьяла и прокомментировал свою результативность в «Салавате Юлаеве».



«Приятно вернуться домой. Хотелось бы сказать спасибо «Салавату», за то, что поверили в меня. Нужно многое доказывать в сборной. Работать, приносить пользу команде. Рассчитываю сыграть результативно, но, если поставят на меньшинство, буду и там отрабатывать по полной программе. Уровень хоккея будет другим, надо работать намного больше.



С Алексеем Кудашовым было приятно встретиться, мы давно друг друга знаю. Моя результативность в Уфе – это большое игровое время, игра в большинстве. И, конечно, партнёры. Хорошо, что у меня идёт такая серия», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.