Сошников: если в сборной поставят на меньшинство, буду отрабатывать и там

Нападающий сборной России Никита Сошников поделился ожиданиями от грядущего Кубка Карьяла и прокомментировал свою результативность в «Салавате Юлаеве».
«Приятно вернуться домой. Хотелось бы сказать спасибо «Салавату», за то, что поверили в меня. Нужно многое доказывать в сборной. Работать, приносить пользу команде. Рассчитываю сыграть результативно, но, если поставят на меньшинство, буду и там отрабатывать по полной программе. Уровень хоккея будет другим, надо работать намного больше.
С Алексеем Кудашовым было приятно встретиться, мы давно друг друга знаю. Моя результативность в Уфе – это большое игровое время, игра в большинстве. И, конечно, партнёры. Хорошо, что у меня идёт такая серия», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 ноября 2019
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:16
-
17:12
-
16:57
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:29
-
16:16
-
15:54
-
15:40
-
15:31
-
15:05
-
14:39
-
14:36
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:22
-
13:04
-
12:50
-
12:26
-
12:18
-
12:00
-
11:34
-
11:14
-
11:00
-
10:41
-
10:20
-
10:07
-
09:48
-
09:33