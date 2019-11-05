Таварес — о переломе пальца: хочу играть, добился некоторого прогресса
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал о состоянии своего травмированного пальца, из-перелома которого он не играет на протяжении трёх недель. Форвард не исключил, что сыграет в ближайшем матче своей команды, где оппонентом канадского клуба будет «Лос-Анджелес Кингз».
«Я добился некоторого прогресса. Перед матчем я ещё раз обсужу ситуацию с медицинским персоналом, но я чувствую себя довольно хорошо, и, конечно, хотел бы сыграть», — приводит слова Тавареса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В восьми матчах нынешнего сезона Таварес забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Он занимает третье место в «Торонто» по игровому времени, уступая только форвардам Митчеллу Марнеру и Остону Мэттьюсу.
- 5 ноября 2019
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