Куинн: для «Рейнджерс» стало сюрпризом, что «Оттава» не сдалась до начала матча

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от проигранного матча с «Оттавой Сенаторз» (2:6).
«Похоже, для нас стало сюрпризом, что соперник не сдался нам до начала матча. „Сенаторз“ сражались и цеплялись за каждую шайбу, а наших игроков это раздражало. Нужно научиться справляться со своими эмоциями. В двух предыдущих матчах нам это удавалось. Сегодня — нет», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».
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