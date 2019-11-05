Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: для «Рейнджерс» стало сюрпризом, что «Оттава» не сдалась до начала матча

Куинн: для «Рейнджерс» стало сюрпризом, что «Оттава» не сдалась до начала матча
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от проигранного матча с «Оттавой Сенаторз» (2:6).

«Похоже, для нас стало сюрпризом, что соперник не сдался нам до начала матча. „Сенаторз“ сражались и цеплялись за каждую шайбу, а наших игроков это раздражало. Нужно научиться справляться со своими эмоциями. В двух предыдущих матчах нам это удавалось. Сегодня — нет», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».

Панарин забил ювелирный гол. Но «Рейнджерс» разгромлен худшей командой НХЛ
Хлебушек набирает очки пять матчей кряду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019