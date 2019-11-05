Василевский: я стараюсь вообще в раздевалке не говорить

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как строит отношения с защитниками клуба.



«Никогда никому не пихаю. Мы команда и играем друг за друга. Я где-нибудь напарю, они мне помогут, и наоборот. У нас есть взаимопонимание и взаимовыручка. Я вообще стараюсь в раздевалке не говорить.



Защитники иногда создают моменты, чтобы я себя показал? Ну они же знают, что я люблю побольше бросков. Иногда такое происходит, это хоккей. Мы играем в лучшей лиге мира, ничего тут не сделаешь. Хочешь не хочешь — у твоих ворот будут появляться моменты. Не орать же на них за это? Они же как лучше хотят.



Хотел бы я принять участие в матче НХЛ в России? Да с удовольствием! И в Уфу, и в Москву, и куда хотите. К сожалению, пока не слышал, чтобы такое планировалось. Так что ничего сказать не могу», — цитирует Василевского Sport24.

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