Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маклеллан: Самсонов — настоящий талант, надеемся на раскрытие его потенциала

Маклеллан: Самсонов — настоящий талант, надеемся на раскрытие его потенциала
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова.

«Самсонов — настоящий талант. У него есть все характеристики, которыми должен обладать вратарь: он спокоен, уверен в себе, умеет учиться и применять полученные навыки в игре. Мы все очень надеемся, что он сполна раскроет свой огромный потенциал», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

26 октября Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. «Вашинтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб. Всего в этом сезоне на счету Самсонова пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,38.

Хагелин: «Вашингтону» повезло, что с нами Самсонов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019