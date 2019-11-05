Маклеллан: Самсонов — настоящий талант, надеемся на раскрытие его потенциала

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова.
«Самсонов — настоящий талант. У него есть все характеристики, которыми должен обладать вратарь: он спокоен, уверен в себе, умеет учиться и применять полученные навыки в игре. Мы все очень надеемся, что он сполна раскроет свой огромный потенциал», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
26 октября Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. «Вашинтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб. Всего в этом сезоне на счету Самсонова пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,38.
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