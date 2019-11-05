Фридман: генменеджер «Аризоны» приезжал в Санкт-Петербург ради Барабанова
Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка приезжал в Санкт-Петербург для встречи с нападающим петербургского СКА Александром Барабановым, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Напомним, Барабанов не был задрафтован никем в НХЛ, ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Торонто».
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний Барабанов принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 9 (5+4) баллов при показателе полезности "-3" и 14 минутах штрафного времени.
Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.
13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне
ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.
- 5 ноября 2019
-
20:31
-
20:21
-
20:09
-
19:59
-
19:51
-
19:19
-
18:59
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:16
-
17:12
-
16:57
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:29
-
16:16
-
15:54
-
15:40
-
15:31
-
15:05
-
14:39
-
14:36
-
14:25
-
14:00
-
13:25
-
13:22
-
13:04
-
12:50
-
12:26
Партнерский контент