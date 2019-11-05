Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фридман: генменеджер «Аризоны» приезжал в Санкт-Петербург ради Барабанова

Фридман: генменеджер «Аризоны» приезжал в Санкт-Петербург ради Барабанова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка приезжал в Санкт-Петербург для встречи с нападающим петербургского СКА Александром Барабановым, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Напомним, Барабанов не был задрафтован никем в НХЛ, ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Торонто».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний Барабанов принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 9 (5+4) баллов при показателе полезности "-3" и 14 минутах штрафного времени.

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне
ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019